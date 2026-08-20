Цены на газ в Европе с начала 2026 года выросли примерно на 120%. При этом газовые хранилища заполнены значительно ниже обычного уровня, а перебои с поставками и жаркая погода усиливают давление на рынок.

Почему газ снова дорожает

По информации Euronews, летом Европа обычно активно закачивает газ в хранилища перед отопительным сезоном. В этом году этому мешает сразу несколько факторов.

Аномальная жара увеличила спрос на электроэнергию, а засуха снизила выработку гидро- и атомных электростанций. В результате газовые электростанции вынуждены компенсировать часть дефицита, что повышает спрос на газ.

Дополнительное давление создают перебои с поставками. В частности, сохраняются ограничения в Ормузском проливе, а Норвегия продлила остановки на некоторых газовых месторождениях.

Насколько выросли цены

Фьючерсы на голландском хабе TTF – главном ориентире для европейского газового рынка – с начала года подорожали примерно на 120%.

К 18 августа стоимость достигла около 63,7 евро за МВт·ч.

При этом нынешние цены все еще значительно ниже рекордных значений энергетического кризиса 2022 года, когда стоимость газа доходила примерно до 350 евро за МВт·ч.

Хватит ли газа на зиму

Это один из главных вопросов для европейского рынка.

На 1 августа газовые хранилища Европы были заполнены примерно на 57,1%. Это минимальный показатель для этой даты за весь период наблюдений.

В ЕС по-прежнему действует ориентир по заполнению хранилищ на уровне 90%, хотя странам предоставили больше гибкости по срокам его достижения. Брюссель также допускает снижение целевого уровня до 80% при сложной ситуации на рынке.

Низкие запасы означают, что Европа будет особенно чувствительна к холодной зиме или новым перебоям с поставками.

Европа готова к новому кризису

За последние годы европейские страны снизили потребление газа примерно на 15–20% по сравнению с 2021 годом. Промышленность стала использовать меньше топлива, выросла доля возобновляемых источников энергии, а тепловые насосы частично заменили газовое отопление.

Кроме того, Европа расширила инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа.

Это снижает риск физического дефицита топлива по сравнению с кризисом 2021–2022 годов. Однако полностью зависимость от газа устранить не удалось.

Особенно заметно это в холодную погоду: при снижении температуры спрос на газ быстро растет, а низкие запасы делают рынок более уязвимым.

Как это может повлиять на инфляцию

Рост цен на газ может отразиться не только на энергетическом рынке, но и на расходах европейских потребителей.

Оптовые цены не сразу переходят в счета домохозяйств. Однако если стоимость газа остается высокой продолжительное время, после перезаключения контрактов розничные тарифы также начинают расти.

По оценке Oxford Economics, при сохранении нынешних цен общий уровень инфляции в еврозоне во второй половине 2026 года может приблизиться к 3,5%.

Сильнее других крупных экономик Европы от возможного газового шока может пострадать Италия из-за высокой зависимости от газа и относительно быстрой передачи оптовых цен потребителям.

Что будет дальше

Главным фактором остается погода. Если предстоящая зима окажется холоднее обычного, Европе придется активнее конкурировать за дополнительные поставки газа.

В таком случае рост стоимости энергии может одновременно ударить по доходам населения и усилить инфляционное давление, что способно осложнить решения Европейского центрального банка по процентным ставкам.

Поэтому ситуация на газовом рынке этой зимой будет зависеть не только от объема поставок, но и от температуры, уровня запасов и продолжительности высоких цен.