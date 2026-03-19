Цены на нефть выросли: Сколько стоит баррель 19 марта
Рост цен связан с рисками перебоев поставок и ситуацией вокруг Ормузского пролива
Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне геополитической напряженности - стоимость Brent достигла около 112 долларов за баррель, передает корреспондент BAQ.kz.
Американская нефть WTI также демонстрирует повышение и держится в районе $104–105 за баррель.
17 марта цена на нефть марки Brent составляла примерно по $102–103 за баррель. В то же время американская нефть WTI - около $95–96 за баррель.
16 марта стоимость нефти марки Brent crude oil поднялась до 105,19 доллара за баррель, увеличившись примерно на 1,26% в ходе торгов.
