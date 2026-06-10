Цены на жилье могут снизиться в Казахстане

Рост порога достаточности в Казахстане и снижение покупательной способности населения могут повлиять на рынок жилья. По мнению депутата Мажилиса Даулета Мукаева, в будущем возможно снижение цен на жильё, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, на рынке недвижимости сейчас наблюдаются признаки определённого застоя.

"Рынок жилья сейчас как будто находится в состоянии стагнации. Цены на квартиры сильно выросли. На это повлияло несколько факторов. В том числе введение налога на добавленную стоимость для строительных компаний, общая инфляция и то, что доходы населения уже не растут такими темпами, как раньше", – сказал Мукаев.

По его словам, у большинства населения снижается возможность приобретения жилья.

"Например, если человек за это время получал в среднем 250 тысяч тенге зарплаты и ежемесячно откладывал по 50-60 тысяч тенге на депозит, то сейчас из-за роста цен и удорожания жизни у людей уже не остаётся возможности откладывать такие суммы. Соответственно, число граждан, желающих купить жильё, также сокращается", – отметил депутат.

Мукаев считает, что текущие цены на жильё формируются скорее выше реального спроса.

"Большая часть населения сейчас жильё не покупает. Поэтому складывается ощущение, что цены на рынке в определённой степени искусственно завышены", – сказал он.

По мнению депутата Мажилиса, резкого падения цен на жильё не ожидается, однако в перспективе возможна тенденция к снижению.

"Сказать, что цены резко упадут, сложно. Но в будущем, возможно, стоимость жилья хотя бы немного снизится", – подытожил Даулет Мукаев.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Казахстане могут вступить в силу новые правила ипотечного кредитования. Согласно предлагаемым изменениям, процентная ставка по жилищному займу будет напрямую зависеть от размера первоначального взноса, а требования к финансовому положению заемщиков станут более строгими. О том, как новые правила могут повлиять на рынок жилья и кого они затронут в первую очередь – можно ознакомиться в нашем материале.

Также в Казахстане обновили правила Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов.

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