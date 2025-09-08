Государственный советник Ерлан Карин отметил, что ключевая идея Послания-2025 Президента Касым-Жомарта Токаева - масштабная цифровизация и повсеместное внедрение искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

По его словам, Глава государства поставил задачу форсированно применять инструменты цифровизации и ИИ во всех отраслях экономики. Все эти меры будут объединены в новую Национальную стратегию цифрового развития.

"Таким образом Казахстан фактически становится одной из первых стран мира, которая принимает такие системные и институциональные решения в сфере цифровых технологий. Страна заявляет о себе как о технологически развитой державе будущего", - подчеркнул Ерлан Карин.

Государственный советник отметил, что в Послании-2025 тезисы о цифровой трансформации и внедрении ИИ были представлены как новая национальная идея, определяющая вектор развития страны.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании заявил о необходимости ускоренной цифровой трансформации страны, подчеркнув, что обнародованные им задачи имеют критическое значение для дальнейшего динамичного развития государства. В этой связи Правительство разработает концепцию Digital Qazaqstan.

Также с Казахстане создадут систему мониторинга медуслуг с применением ИИ.

Кроме того, Президент поручил внедрить единую цифровую систему учёта миграционных потоков.