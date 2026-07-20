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ЦИК завершила регистрацию списка Народной партии на выборы

20 Июля 2026, 11:24
АВТОР
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BAQ.KZ 20 Июля 2026, 11:24
20 Июля 2026, 11:24
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Фото: BAQ.KZ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список Народной партии Казахстана на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщила член ЦИК Асель Жанабилова, партия в установленные законодательством сроки представила полный пакет необходимых документов для регистрации кандидатов.

В комиссию поступили решение о выдвижении партийного списка, заявления кандидатов о согласии на участие в выборах, биографические сведения, документы, подтверждающие членство в партии, а также справки органов государственных доходов о представлении кандидатами и их супругами деклараций об активах и обязательствах по состоянию на 1 июля 2026 года.

Кроме того, были представлены документы, касающиеся кандидатов с инвалидностью.

По словам Асель Жанабиловой, все претенденты на депутатские мандаты соответствуют требованиям Конституции Республики Казахстан и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

По итогам рассмотрения вопроса Центральная избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать 72 кандидатов, включенных в партийный список Народной партии Казахстана, для участия в выборах депутатов Курултая.

Что еще известно о партийных списках

Напомним, прием партийных списков завершился 13 июля. Документы в ЦИК подали все семь политических партий, допущенных к выборам депутатов Курултая.

По данным Центризбиркома, партия «Әділет» выдвинула 186 кандидатов, Respublica – 76, Народная партия Казахстана – 72, «Ауыл» – 69, «Ақ жол» – 63, «Байтақ» – 51, ОСДП – 33. Всего на 145 депутатских мандатов было выдвинуто около 550 кандидатов.

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Регистрация партийных списков продолжается до 18:00 23 июля. Ранее ЦИК уже зарегистрировала списки партий Respublica, ОСДП, «Ақ жол» и «Байтақ». С регистрацией списка Народной партии количество зарегистрированных политических сил увеличилось до пяти.

К чему готовятся партии

Выборы депутатов Курултая Республики Казахстан состоятся 23 августа 2026 года. Правом голоса обладают более 12,5 млн граждан Казахстана. Курултай будет избран по пропорциональной системе в едином общенациональном округе сроком на пять лет.

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