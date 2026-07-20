Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список Народной партии Казахстана на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщила член ЦИК Асель Жанабилова, партия в установленные законодательством сроки представила полный пакет необходимых документов для регистрации кандидатов.

В комиссию поступили решение о выдвижении партийного списка, заявления кандидатов о согласии на участие в выборах, биографические сведения, документы, подтверждающие членство в партии, а также справки органов государственных доходов о представлении кандидатами и их супругами деклараций об активах и обязательствах по состоянию на 1 июля 2026 года.

Кроме того, были представлены документы, касающиеся кандидатов с инвалидностью.

По словам Асель Жанабиловой, все претенденты на депутатские мандаты соответствуют требованиям Конституции Республики Казахстан и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

По итогам рассмотрения вопроса Центральная избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать 72 кандидатов, включенных в партийный список Народной партии Казахстана, для участия в выборах депутатов Курултая.

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