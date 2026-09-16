Из двух мегаполисов Казахстана возобновятся рейсы в Дубай

Авиакомпания Air Astana планирует восстановить регулярное авиасообщение между Казахстаном и Дубаем.

По информации перевозчика, рейсы из Алматы начнут выполняться с 1 октября, а из Астаны – со 2 октября 2026 года.

Когда возобновятся рейсы

Регулярные рейсы по маршруту Алматы – Дубай – Алматы планируется возобновить с 1 октября 2026 года.

Рейсы Астана – Дубай – Астана начнут выполняться с 2 октября 2026 года.

Как часто будут летать самолеты

В октябре частота полетов будет увеличиваться постепенно.

По маршруту Алматы – Дубай – Алматы авиакомпания планирует начать с 4 рейсов в неделю, увеличив их количество до 12 рейсов в неделю к концу октября.

На направлении Астана – Дубай – Астана количество рейсов увеличится с 3 до 10 в неделю.

Может ли расписание измениться

Air Astana продолжает следить за развитием ситуации в регионе.

В авиакомпании отметили, что расписание может быть скорректировано в зависимости от обстановки на Ближнем Востоке.

В случае дополнительных изменений пассажиров проинформируют.

Где получить информацию

Получить актуальную информацию о рейсах и бронировании можно через Центр бронирования и информации Air Astana, который работает круглосуточно.

Телефоны:

+7 727 244 4477

+7 7172 584477

+7 702 702 4477

Также пассажиры могут воспользоваться WhatsApp: +7 702 702 00 74, онлайн-чатом или справочным сервисом авиакомпании.

Напомним, что обострение ситуации вокруг Ормузского пролива продолжалось несколько недель. После серии американских ударов по объектам в Иране Тегеран заявил о готовности ответить на действия США и предупредил, что не допустит вмешательства иностранных сил в акватории Ормузского пролива.

В последние дни Иран сообщал о нанесении ударов по военным объектам США в Кувейте и Иордании, а в Бахрейне и Кувейте объявлялись воздушные тревоги. На этом фоне ряд авиакомпаний пересматривал маршруты полетов, избегая потенциально опасного воздушного пространства, а некоторые перевозчики временно отменяли рейсы в страны Персидского залива.

Ормузский пролив один из важнейших транспортных коридоров мира. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, поэтому любое обострение в регионе повлияло не только на безопасность полетов, но и на мировые рынки, логистику и стоимость авиаперевозок.

Кроме того, из Казахстана в Азербайджан запустят три новых маршрута.

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