Прямой рейс в Батуми появился из Атырау
14 Июля 2026, 14:35
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14 Июля 2026, 14:3514 Июля 2026, 14:35
86Фото: BAQ.kz
Казахстан расширяет международную сеть авиасообщения. Новый маршрут в Грузию открыла авиакомпания FlyArystan.
С 14 июля начали выполняться регулярные рейсы по направлению "Атырау – Батуми". Полеты будут осуществляться один раз в неделю по вторникам на воздушных судах Airbus A320.
В Министерстве транспорта отметили, что запуск нового авиамаршрута позволит расширить возможности для путешествий и будет способствовать развитию туристического сотрудничества между Казахстаном и Грузией.
Ранее сообщалось, что два мегаполиса Казахстана увеличат авиасообщение с Анкарой.
Кроме того, из Казахстана в Азербайджан запустят три новых маршрута.
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