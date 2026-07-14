Прямой рейс в Батуми появился из Атырау

Казахстан расширяет международную сеть авиасообщения. Новый маршрут в Грузию открыла авиакомпания FlyArystan.

С 14 июля начали выполняться регулярные рейсы по направлению "Атырау – Батуми". Полеты будут осуществляться один раз в неделю по вторникам на воздушных судах Airbus A320.

В Министерстве транспорта отметили, что запуск нового авиамаршрута позволит расширить возможности для путешествий и будет способствовать развитию туристического сотрудничества между Казахстаном и Грузией.

Ранее сообщалось, что два мегаполиса Казахстана увеличат авиасообщение с Анкарой.

Кроме того, из Казахстана в Азербайджан запустят три новых маршрута.

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