Турфирма обманула более 200 жителей Актюбинской области

В Актюбинской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества под видом оказания туристических услуг.

По данным Департамента полиции региона, представители одной из туристических компаний получили деньги от более чем 200 граждан за организацию поездок, бронирование гостиниц и авиабилетов. Однако оплаченные услуги клиентам предоставлены не были.

В результате жители региона не смогли воспользоваться приобретенными путевками и провести запланированный летний отпуск.

Проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, количество пострадавших и размер причиненного ущерба.

В ведомстве отмечают, что в сезон отпусков мошенники часто используют схемы с продажей несуществующих или недействительных туристических услуг. Злоумышленники могут предлагать путевки по слишком низким ценам, требовать срочную оплату, а после получения денег переставать выходить на связь.

Полиция рекомендует перед покупкой туристических услуг проверять информацию о компании, наличие необходимых документов, изучать отзывы клиентов, заключать официальный договор и оплачивать услуги только по подтвержденным реквизитам.

Граждан, ставших жертвами подобных действий, призывают обращаться в правоохранительные органы.

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