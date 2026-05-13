Кризис в Ормузском проливе стал тревожным сигналом для всей региональной энергетики и усилил разговоры о необходимости перехода к более безопасным сухопутным маршрутам поставок энергоресурсов. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи, передает BAQ.kz.

По его словам, нестабильность на ключевых морских путях, через которые проходит более 20% мировой нефти, подталкивает страны региона пересматривать свои энергетические стратегии.

Пакистан, который почти на 90% зависит от импорта энергоресурсов, всё активнее рассматривает альтернативу – развитие сети трубопроводов из Центральной Азии.

Дипломат отметил, что в перспективе могут обсуждаться новые маршруты поставок газа и нефти, включая проекты из Туркменистана и даже из России в направлении Южной Азии. По его словам, события в районе Ормузского пролива стали дополнительным стимулом для поиска более стабильных решений в энергетике.

Отдельно посол подчеркнул идею более тесной связности евразийского пространства. Речь идёт не только об энергетике, но и о развитии транспортных коридоров – автомобильных и железнодорожных, которые должны соединить страны региона в единую сеть.

В этом контексте проекты из Туркменистана рассматриваются Исламабадом как важный элемент энергетической безопасности, позволяющий снизить зависимость от рисков Персидского залива.

Также Файсал Нияз Тирмизи напомнил, что лидеры Пакистана и России уже дважды встречались в прошлом году в Пекине и Ашхабаде. По его словам, такие контакты подтверждают роль региональных площадок в формировании новой архитектуры сотрудничества и транспортно-энергетических связей в Евразии.

