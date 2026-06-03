Тысячи работников ветслужбы в Жетысу оказались под угрозой увольнения
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В области Жетысу специализированная природоохранная прокуратура проверила работу областного управления ветеринарии и выявила нарушения трудовых прав работников.
Во время проверки выяснилось, что управление планировало провести государственные закупки услуг по противоэпизоотическим мероприятиям способом из одного источника. Однако для этого не было законных оснований и заключения антимонопольного органа. Такие действия могли нарушить правила закупок и привести к сбоям в работе ветеринарной службы региона.
Из-за этих решений существовал риск, что работу могли потерять более тысячи специалистов. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, а рабочие места сохранены.
Также проверка показала проблемы с безопасностью на рабочих объектах. 49 блочно-модульных ветеринарных пунктов и одна станция, введённые в 2023-2024 годах, использовались с нарушениями технических требований. В частности, при подключении к электросетям отсутствовало заземление, что создавало угрозу для жизни сотрудников.
После мер прокуратуры нарушения были устранены, а условия труда приведены в соответствие с нормами безопасности.
В итоге были защищены права более 1,4 тысячи работников, а деятельность ветеринарной службы приведена в порядок.
Ранее 520 медиков работали без страховки в Атырауской области.
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