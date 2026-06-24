16 самолетов Airbus A380 авиакомпаний Emirates и Qantas будут проверены из-за выявленных трещин в ключевом элементе крыла.

Повреждения конструкции были обнаружены в ходе планового технического обслуживания воздушных судов. Из 16 самолётов, которым временно запрещены полёты, 15 эксплуатируются авиакомпанией Emirates, и один – авиакомпанией Qantas. Проверка пяти Airbus A380 из флота Emirates, состояние которых вызывает наибольшую обеспокоенность у инспекторов, начнётся уже 24 июня.

Помимо Emirates и Qantas, самолёты Airbus A380 также эксплуатируются такими авиакомпаниями, как Lufthansa, British Airways, Etihad Airways и Qatar Airways. Emirates располагает крупнейшим в мире парком A380 – более 100 самолётов этого типа, у Qantas их около 10.

Компания Airbus прекратила производство Airbus A380 в 2021 году из-за отсутствия новых заказов. Двухпалубный лайнер изначально задумывался как будущее гражданской авиации, однако в итоге оказался экономически неэффективным: высокая масса конструкции, значительный расход топлива и недостаточный спрос сделали его эксплуатацию менее выгодной.

Рентабельность четырёхдвигательного самолёта и его экологическая эффективность были возможны только при почти полной загрузке пассажиров, чего удавалось достичь лишь на ограниченном числе маршрутов по всему миру. В результате было выпущено всего 251 самолёт этого типа.

Ранее сообщалось, что у самолета, следовавшего в Астану, во время полета оторвались створки капота двигателя.

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