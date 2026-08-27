Убийство 14-летней давности раскрыли по ДНК
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Убийство 62-летней женщины, совершённое в 2012 году, удалось раскрыть спустя 14 лет в Павлодарской области.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел, ключевую роль сыграла современная ДНК-экспертиза.
Что произошло
На территории одного из садоводческих обществ Павлодарской области была изнасилована и убита 62-летняя женщина. Тогда установить личность преступника не удалось.
Как нашли подозреваемого
Спустя годы оперативники вновь проверили возможные версии, а криминалисты исследовали сохранившиеся следы и вещественные доказательства с использованием современных технологий.
Проверка по ДНК-учёту позволила установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1964 года рождения.
Что показала экспертиза
Результаты ДНК-анализа подтвердили причастность мужчины к преступлению. Подозреваемый признал свою вину.
Мужчина был задержан. С санкции суда его арестовали.
В МВД отметили, что раскрытие преступлений прошлых лет остаётся одним из направлений работы полиции. Современные криминалистические методы позволяют получать новую информацию из следов и вещественных доказательств, которые ранее не помогли установить преступника.
В ведомстве подчеркнули, что работа по нераскрытым преступлениям прошлых лет продолжается.
Ранее сообщалось, что в Астане раскрыли убийство 21-летней давности.
Преступление произошло в июне 2005 года. На окраине Астаны обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Несмотря на проведенные следственные мероприятия, установить лиц, причастных к убийству, тогда не удалось из-за отсутствия прямых доказательств.
Спустя годы сотрудники криминальной полиции вновь вернулись к архивному уголовному делу. В рамках повторного изучения материалов была восстановлена картина произошедшего и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
В результате полицейским удалось собрать доказательственную базу и установить причастность к преступлению двух жителей Павлодарской области.
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