Убийство 62-летней женщины, совершённое в 2012 году, удалось раскрыть спустя 14 лет в Павлодарской области.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, ключевую роль сыграла современная ДНК-экспертиза.

Что произошло

На территории одного из садоводческих обществ Павлодарской области была изнасилована и убита 62-летняя женщина. Тогда установить личность преступника не удалось.

Как нашли подозреваемого

Спустя годы оперативники вновь проверили возможные версии, а криминалисты исследовали сохранившиеся следы и вещественные доказательства с использованием современных технологий.

Проверка по ДНК-учёту позволила установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1964 года рождения.

Что показала экспертиза

Результаты ДНК-анализа подтвердили причастность мужчины к преступлению. Подозреваемый признал свою вину.

Мужчина был задержан. С санкции суда его арестовали.

В МВД отметили, что раскрытие преступлений прошлых лет остаётся одним из направлений работы полиции. Современные криминалистические методы позволяют получать новую информацию из следов и вещественных доказательств, которые ранее не помогли установить преступника.

В ведомстве подчеркнули, что работа по нераскрытым преступлениям прошлых лет продолжается.

Ранее сообщалось, что в Астане раскрыли убийство 21-летней давности.

Преступление произошло в июне 2005 года. На окраине Астаны обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Несмотря на проведенные следственные мероприятия, установить лиц, причастных к убийству, тогда не удалось из-за отсутствия прямых доказательств.

Спустя годы сотрудники криминальной полиции вновь вернулись к архивному уголовному делу. В рамках повторного изучения материалов была восстановлена картина произошедшего и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В результате полицейским удалось собрать доказательственную базу и установить причастность к преступлению двух жителей Павлодарской области.

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