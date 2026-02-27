Убийство семьи в Атырауской области: опубликовано видео задержания подозреваемого
МВД Казахстана опубликовало видео задержания подозреваемого в двойном убийстве в Атырауской области, передает BAQ.KZ.
Сотрудниками МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия был задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.
Задержание проведено в рамках международного розыска. Подозреваемый проходит по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК («Убийство двух и более лиц»).
Вместе с ним была установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая.
По данным следствия, в ноябре 2025 года в Атырауской области мужчина, действуя из корыстных побуждений и на почве длительных бытовых конфликтов, заранее спланировал и совершил убийство двух человек. После преступления он попытался скрыть следы: закопал тела под хозяйственной постройкой, уничтожил следы крови, а также завладел имуществом и денежными средствами потерпевших.
В настоящее время решается вопрос об их депортации в Республику Казахстан для дальнейшего проведения следственных действий.
Ранее сообщалось, что дети подозреваемого в убийстве семьи в Жангельди взяты под опеку государства.
