МВД Казахстана опубликовало видео задержания подозреваемого в двойном убийстве в Атырауской области, передает BAQ.KZ.

Сотрудниками МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия был задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.

Задержание проведено в рамках международного розыска. Подозреваемый проходит по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК («Убийство двух и более лиц»).

Вместе с ним была установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая.

По данным следствия, в ноябре 2025 года в Атырауской области мужчина, действуя из корыстных побуждений и на почве длительных бытовых конфликтов, заранее спланировал и совершил убийство двух человек. После преступления он попытался скрыть следы: закопал тела под хозяйственной постройкой, уничтожил следы крови, а также завладел имуществом и денежными средствами потерпевших.

В настоящее время решается вопрос об их депортации в Республику Казахстан для дальнейшего проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что дети подозреваемого в убийстве семьи в Жангельди взяты под опеку государства.