Воспитательница связала ребёнка с аутизмом во время тихого часа в Таразе
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В Таразе расследуют инцидент в одном из детских садов, где воспитательница, предположительно, связала руки и ноги ребёнку с аутизмом во время укладывания на дневной сон.
Видео произошедшего распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как ребёнка укладывают на кровать в связанном состоянии. Во время попытки уложить его спать он сопротивляется и падает с кровати, оставаясь связанным.
Что говорят в полиции
В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Действия лиц, причастных к инциденту, получат правовую оценку.
«Расследование находится на контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области», – ответили в ведомстве на запрос редакции.
Пока следственные действия продолжаются, окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по итогам расследования.
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