В Таразе расследуют инцидент в одном из детских садов, где воспитательница, предположительно, связала руки и ноги ребёнку с аутизмом во время укладывания на дневной сон.

Видео произошедшего распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как ребёнка укладывают на кровать в связанном состоянии. Во время попытки уложить его спать он сопротивляется и падает с кровати, оставаясь связанным.

Что говорят в полиции

В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Действия лиц, причастных к инциденту, получат правовую оценку.

«Расследование находится на контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Пока следственные действия продолжаются, окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по итогам расследования.