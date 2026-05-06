В АФК объяснили, почему рынок ГЦБ Казахстана не станет олигополией пяти банков

В Аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) прокомментировали запуск института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг и ответили на вопросы о критериях отбора банков, рисках концентрации рынка и перспективах включения казахстанских облигаций в международные индексы.

С 4 мая 2026 года в Казахстане начал работу институт первичных дилеров на рынке ГЦБ. Решение о запуске новой системы было принято Министерством финансов и Национальным Банком Республики Казахстан по итогам мониторингового периода.

Статус первичных дилеров получили Halyk Bank, Kaspi Bank, ForteBank, Банк ЦентрКредит и Евразийский банк. Предполагается, что именно эти участники будут обеспечивать стабильный спрос на государственные облигации на первичном рынке, а также поддерживать ликвидность на вторичном рынке.

После публикации списка первичных дилеров, сразу возникает вопрос, почему в систему вошли именно эти банки, а другие крупные игроки, включая Отбасы банк и Jusan Bank, остались вне нового пула. В АФК считают, что ключевым фактором при отборе могла стать активность банков на рынке государственных ценных бумаг и готовность выполнять требования регуляторов.

«По информации МФ РК и НБРК, пять банков (Народный Банк Казахстана, Kaspi Bank, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк и ForteBank) были определены в качестве первичных дилеров по результатам проведенного мониторингового периода. Можно предположить, что одним из критериев была активность на рынке ГЦБ, то есть объем и количество операций, и готовность соблюдать требования, предъявляемые к первичному дилеру», – сообщили в Аналитическом центре АФК на запрос редакции.

В центре подчеркивают, что статус первичного дилера означает не только дополнительные возможности, но и серьезные обязательства перед государством и рынком. Банки должны участвовать в размещении государственных облигаций, обеспечивать ликвидность торгов и предоставлять регуляторам информацию о состоянии рынка и спросе со стороны инвесторов.

«Нужно иметь в виду, что у первичных дилеров достаточно серьезные обязательства. Дилеры обязаны выкупать определенный объем ГЦБ при их первичном размещении Министерством финансов, что гарантирует МФ размещение запланированного объема. На вторичном рынке дилеры обязаны выставлять “двусторонние котировки”, одновременно цену покупки и цену продажи по определенным выпускам облигаций, таким образом обеспечивая ликвидность для инвесторов. Причем есть требования к минимальному объему таких котировок. Дилеры также предоставляют информацию и отчетность эмитенту о спросе, инвесторах и других параметрах рынка», – отметили аналитики.

Одной из стратегических задач реформы власти называют повышение привлекательности казахстанского долгового рынка для международных инвесторов. В частности, Минфин и Нацбанк рассчитывают создать условия для включения казахстанских государственных облигаций в глобальные индексы развивающихся рынков, которые используются крупными иностранными фондами как ориентир для инвестиций.

Речь идет прежде всего об индексе JPMorgan GBI-EM Global Diversified, который отслеживает доходность государственных облигаций развивающихся стран в национальных валютах. В АФК считают, что Казахстан в перспективе действительно может претендовать на включение в этот индекс, однако для этого необходимо повысить ликвидность рынка и обеспечить более комфортные условия для иностранных инвесторов.

«Для включения казахстанских государственных облигаций в глобальные индексы помимо прочих требований необходимо обеспечить их ликвидность и возможность для иностранных инвесторов достаточно легко приобретать и продавать ГЦБ в национальных валютах. С этой точки зрения внедрение института первичных дилеров будет способствовать более комфортному режиму для инвесторов. Индекс JPMorgan GBI-EM Global Diversified отслеживает доходность государственных облигаций развивающихся стран. Требования для включения в индекс аналогичны требованиям других индексов по ценным бумагам развивающихся стран: свободное движение капитала, ликвидность рынка и так далее. Включение ГЦБ РК в этот индекс вполне реально», – заявили в центре.

Еще один вопрос, который может возникнуть на рынке после запуска новой системы, это риски возможной концентрации операций с государственными облигациями у ограниченного числа банков. В АФК считают, что сама модель института первичных дилеров не создает предпосылок для олигополизации, поскольку деятельность банков будет жестко регулироваться Нацбанком

«Институт первичных дилеров не имеет признаков олигополии. Олигополизация рынка возможна лишь при определенной структуре спроса и предложения и отсутствии эффективного контроля. Модель института предусматривает обязательства для первичных дилеров и жесткое регулирование со стороны Национального банка», – сообщили аналитики.

В центре также подчеркивают, что внедрение института направлено прежде всего на повышение прозрачности рынка, снижение спредов и поддержку ликвидности, а не на ограничение конкуренции между участниками.

«Первичные дилеры обязуются поддерживать двусторонние котировки по отдельным инструментам, что улучшает прозрачность и снижает спреды для всех участников рынка. Кроме того, для остальных участников рынка сохраняется полный и беспрепятственный доступ к операциям с государственными ценными бумагами на вторичном рынке», –отметили в АФК.

Напомним, что в Казахстане уже использовалась модель первичных дилеров до 2012 года. Однако после реформы пенсионной системы и объединения всех частных пенсионных фондов в Единый накопительный пенсионный фонд рынок фактически потерял значительную часть институциональных инвесторов.

«Институт первичных дилеров перестал эффективно функционировать в связи с тем, что при объединении всех пенсионных фондов в ЕНПФ рынок практически потерял институциональных инвесторов и активный спрос, поэтому вторичный рынок ГЦБ практически исчез. На новом этапе регуляторы рассчитывают на активизацию вторичного рынка и привлечение иностранных инвесторов», – добавили в Аналитическом центре АФК.

Добавим, что редакция направила официальный запрос в Нацбанк и Минфин за подробной информацией по созданию института первичных дилеров на рынке ГЦБ.

