В Актау спасатели вытащили из воды мужчину, упавшего с лодки
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау сотрудники экстренных служб спасли мужчину, который оказался в воде после падения с резиновой лодки.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в районе водоканала "Шора". Во время патрулирования акватории спасатели заметили мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из воды.
Сотрудники МЧС оперативно пришли на помощь, подняли его на борт спасательного судна и доставили на берег.
В медицинской помощи мужчина не нуждался.
Спасатели напомнили, что во время отдыха на воде необходимо соблюдать правила безопасности, обязательно надевать спасательный жилет и не пренебрегать мерами предосторожности.
Ранее в Семее спасатели МЧС вытащили из реки Иртыш мужчину, упавшего с подвесного моста. Для его поиска были задействованы лодки и беспилотный летательный аппарат. Благодаря оперативным действиям спасателей мужчину удалось быстро обнаружить и передать медикам.
Также сообщалось, что 10-летний мальчик утонул в Косшы.
Читайте также:
Самое читаемое
- 500 тысяч за освобождение от армии: суд встал на сторону призывника
- На одной из трасс Казахстана от жары вздулся асфальт
- Жительница Алматы пыталась навредить себе и детям после семейного конфликта
- В Актау стартовали съемки нового фильма с Джеки Чаном
- Пенсионерка лишилась обеих ног после наезда катера на Алаколе