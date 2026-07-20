В Актау спасатели вытащили из воды мужчину, упавшего с лодки

В Актау сотрудники экстренных служб спасли мужчину, который оказался в воде после падения с резиновой лодки.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в районе водоканала "Шора". Во время патрулирования акватории спасатели заметили мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из воды.

Сотрудники МЧС оперативно пришли на помощь, подняли его на борт спасательного судна и доставили на берег.

В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Спасатели напомнили, что во время отдыха на воде необходимо соблюдать правила безопасности, обязательно надевать спасательный жилет и не пренебрегать мерами предосторожности.

Ранее в Семее спасатели МЧС вытащили из реки Иртыш мужчину, упавшего с подвесного моста. Для его поиска были задействованы лодки и беспилотный летательный аппарат. Благодаря оперативным действиям спасателей мужчину удалось быстро обнаружить и передать медикам.