В Актобе отменили праздничные мероприятия, запланированные на 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба акимата области, передает BAQ.KZ.

На официальной странице акимата в Instagram опубликовано обращение к жителям и гостям города.

"Уважаемые жители и гости города! Сообщаем, что гала-концерт и фейерверк, запланированные на 25 октября в 19:00 на площади “Қазақ халқына мың алғыс”, не состоятся в связи с ситуацией, сложившейся в регионе", — говорится в сообщении.

Отмена праздничных мероприятий связана со смертельным дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Актюбинской области.