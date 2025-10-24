  • 24 Октября, 14:19

В Актобе из-за смертельного ДТП отменили концерт и фейерверк

Сегодня, 13:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот из видео Сегодня, 13:02
Сегодня, 13:02
114
Фото: скриншот из видео

В Актобе отменили праздничные мероприятия, запланированные на 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба акимата области, передает BAQ.KZ.

На официальной странице акимата в Instagram опубликовано обращение к жителям и гостям города.

"Уважаемые жители и гости города! Сообщаем, что гала-концерт и фейерверк, запланированные на 25 октября в 19:00 на площади “Қазақ халқына мың алғыс”, не состоятся в связи с ситуацией, сложившейся в регионе", — говорится в сообщении.

Отмена праздничных мероприятий связана со смертельным дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Актюбинской области.

Напомним, авария произошла 23 октября на автодороге Самара – Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирская "ГАЗель". В результате ДТП погибли 12 человек.

МВД направило спецгруппу для расследования смертельного ДТП.

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова создана Правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия.

Самое читаемое

Наверх