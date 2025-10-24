В Актобе из-за смертельного ДТП отменили концерт и фейерверк
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе отменили праздничные мероприятия, запланированные на 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба акимата области, передает BAQ.KZ.
На официальной странице акимата в Instagram опубликовано обращение к жителям и гостям города.
"Уважаемые жители и гости города! Сообщаем, что гала-концерт и фейерверк, запланированные на 25 октября в 19:00 на площади “Қазақ халқына мың алғыс”, не состоятся в связи с ситуацией, сложившейся в регионе", — говорится в сообщении.
Отмена праздничных мероприятий связана со смертельным дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Актюбинской области.
Напомним, авария произошла 23 октября на автодороге Самара – Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирская "ГАЗель". В результате ДТП погибли 12 человек.
МВД направило спецгруппу для расследования смертельного ДТП.
По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова создана Правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия.
Самое читаемое
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- Смертельная "Молекула": почему запрещённый БАД для похудения свободно продают в Казахстане
- Первый ферросплавный завод-гигант открыли в Павлодарской области
- Молчаливая трагедия: почему Казахстан бьёт рекорды по мужским суицидам
- 12 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области