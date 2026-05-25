В Актобе мужчина получил инвалидность после падения с лошади

Актюбинский суд рассмотрел дело о серьезных последствиях конной прогулки в зоне отдыха.

Истец рассказал, что во время отдыха он упал с лошади и получил тяжелые травмы. После этого мужчину срочно госпитализировали. Ему пришлось перенести несколько операций, а позже врачи установили инвалидность II группы.

Считая, что происшествие произошло из-за нарушений безопасности, он обратился в суд и потребовал компенсацию материального ущерба и морального вреда.

В ходе разбирательства суд установил, что при организации прогулки ответчик не обеспечил необходимые меры технической безопасности. Именно это, по выводам суда, и привело к падению и тяжелым последствиям для здоровья истца.

Суд признал вину ответчика доказанной и удовлетворил иск.

С ответчика взыскано:

2 270 098 тенге – материальный ущерб

10 000 000 тенге – компенсация морального вреда

Общая сумма выплат составила более 12 миллионов тенге.

