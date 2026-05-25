В Актобе мужчина получил инвалидность после падения с лошади
Актюбинский суд рассмотрел дело о серьезных последствиях конной прогулки в зоне отдыха.
Истец рассказал, что во время отдыха он упал с лошади и получил тяжелые травмы. После этого мужчину срочно госпитализировали. Ему пришлось перенести несколько операций, а позже врачи установили инвалидность II группы.
Считая, что происшествие произошло из-за нарушений безопасности, он обратился в суд и потребовал компенсацию материального ущерба и морального вреда.
В ходе разбирательства суд установил, что при организации прогулки ответчик не обеспечил необходимые меры технической безопасности. Именно это, по выводам суда, и привело к падению и тяжелым последствиям для здоровья истца.
Суд признал вину ответчика доказанной и удовлетворил иск.
С ответчика взыскано:
-
2 270 098 тенге – материальный ущерб
-
10 000 000 тенге – компенсация морального вреда
Общая сумма выплат составила более 12 миллионов тенге.
Ранее сообщалось, что в столице протестируют новый подход к помощи детям с инвалидностью.
