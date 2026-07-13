Тюремный срок грозит актюбинке за повторное нарушение

В Актобе 29-летнюю женщину задержали за повторное управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Инцидент произошёл вечером 10 июля. Сотрудники патрульной полиции остановили на одной из улиц города автомобиль Hyundai. Поведение водителя вызвало подозрение, после чего женщину направили на медицинское освидетельствование.

По данным Департамента полиции, экспертиза подтвердила, что она находилась под воздействием наркотических веществ.

Выяснилось, что в 2024 году женщину уже лишили права управления транспортными средствами сроком на семь лет за аналогичное нарушение.

По факту повторного управления автомобилем в состоянии наркотического опьянения начато уголовное дело. В полиции отметили, что за это правонарушение предусмотрены пожизненное лишение водительских прав и до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут ужесточить наказание за смертельные ДТП.

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