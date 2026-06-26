Три патрона обнаружили у подростка в алматинском метро
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В алматинском метрополитене у несовершеннолетнего пассажира были обнаружены три патрона, предположительно боевые.
Инцидент произошел на станции "Райымбек батыр", где сотрудники управления полиции на метрополитене в ходе проверки задержали студента одного из колледжей города.
При личном досмотре у молодого человека нашли три патрона, предположительно предназначенные для автомата Калашникова.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Жетысуского района. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, направленное на установление источника происхождения боеприпасов и всех обстоятельств произошедшего.
В полиции напомнили, что незаконное хранение, ношение и перевозка оружия и боеприпасов влекут уголовную ответственность.
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Ранее в столице 22-летний молодой человек нашёл возле линии LRT патрон.
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