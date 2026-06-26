Три патрона обнаружили у подростка в алматинском метро

В алматинском метрополитене у несовершеннолетнего пассажира были обнаружены три патрона, предположительно боевые.

Инцидент произошел на станции "Райымбек батыр", где сотрудники управления полиции на метрополитене в ходе проверки задержали студента одного из колледжей города.

При личном досмотре у молодого человека нашли три патрона, предположительно предназначенные для автомата Калашникова.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Жетысуского района. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, направленное на установление источника происхождения боеприпасов и всех обстоятельств произошедшего.

В полиции напомнили, что незаконное хранение, ношение и перевозка оружия и боеприпасов влекут уголовную ответственность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее в столице 22-летний молодой человек нашёл возле линии LRT патрон.

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