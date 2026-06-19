Кафе охватило огнем в Алматы
Пожар тушат по повышенному рангу.
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В эти минуты в Алматы продолжается тушение пожара по повышенному рангу.
Как сообщили в экстренных службах, сегодня на пульт 112 поступило сообщение о возгорании на территории одного из кафе в Жетысуском районе города.
По прибытии на место спасатели оперативно провели разведку очага возгорания и приступили к тушению. Слаженными действиями сотрудников МЧС из помещения были вынесены три газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв.
В настоящее время пожарные продолжают ликвидацию огня. На месте работают пять пожарных стволов.
По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о причинах возгорания и площади пожара уточняется.
Ранее сообщалось, что двухэтажный частный дом загорелся в Петропавловске.
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