В эти минуты в Алматы продолжается тушение пожара по повышенному рангу.

Как сообщили в экстренных службах, сегодня на пульт 112 поступило сообщение о возгорании на территории одного из кафе в Жетысуском районе города.

По прибытии на место спасатели оперативно провели разведку очага возгорания и приступили к тушению. Слаженными действиями сотрудников МЧС из помещения были вынесены три газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв.

В настоящее время пожарные продолжают ликвидацию огня. На месте работают пять пожарных стволов.

По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о причинах возгорания и площади пожара уточняется.

Ранее сообщалось, что двухэтажный частный дом загорелся в Петропавловске.

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