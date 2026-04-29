В Астане усилили контроль за движением тяжеловесного транспорта. С 1 апреля Министерство транспорта совместно с департаментом полиции и акиматом проводит рейдовые мероприятия по проверке самосвалов.

Основное внимание уделяется соблюдению весовых и габаритных норм при перевозке инертных материалов. Контроль ведется на ключевых въездах в город, а также на улицах с интенсивным движением строительного транспорта.

Для проведения проверок задействованы шесть передвижных постов транспортного контроля. Кроме того, к работе привлечены инспекторы из 17 регионов страны.

С начала рейдов проверено около 622 транспортных средств. По итогам выявлено 347 нарушений транспортного законодательства, в том числе факты перегруза.

Общая сумма наложенных штрафов превысила 92 млн тенге.

В Министерстве транспорта подчеркнули, что такие меры направлены на сохранение дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасности движения и предотвращение преждевременного износа дорог.

Водителей и перевозчиков призвали соблюдать установленные нормы и не допускать перегруза транспортных средств.

Ранее, 12 апреля 2026 года, на объездной дороге Астаны два самосвала Shacman отказались проходить весовой контроль. Водители выгрузили грунт прямо на дорогу и не подчинились требованиям инспекторов и полиции. За это, а также за перегруз, все участники были привлечены к административной ответственности.

14 апреля 2026 года ещё три самосвала той же марки также проигнорировали требования транспортных инспекторов. После вмешательства полиции проверка подтвердила превышение допустимой нагрузки.

По итогам разбирательств суд вынес строгие меры: все 7 нарушителей арестованы на срок от 15 до 18 суток.

Кроме того, им назначены административные штрафы за перегруз, а сами грузовые автомобили помещены на коммунальную штрафную стоянку.

