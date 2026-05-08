В Астане началось совместное заседание Палат Парламента
В Астане стартовало совместное заседание Палат Парламента Казахстана. Депутаты рассматривают ряд проектов конституционных законов, включая документы о Президенте, Курултае и выборах.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астана началось совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Заседание проходит в прямом эфире. На повестке дня - рассмотрение сразу нескольких проектов конституционных законов в первом чтении.
Какие вопросы обсуждают депутаты
Парламентарии рассматривают:
- проект Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан";
- проект Конституционного закона Республики Казахстан "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов";
- проект Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике Казахстан”".
Все законопроекты вынесены на рассмотрение в первом чтении.
В центре внимания - конституционные изменения
Ожидается, что обсуждение коснётся вопросов совершенствования политической системы, статуса государственных институтов и избирательного законодательства.
За ходом совместного заседания можно следить в прямом эфире.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев в марте 2026 года подписал Указ, определяющий ключевые направления и меры реализации положений Основного закона. На рассмотрение Парламента внесено пять новых конституционных законов – о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Потребуется системное редактирование еще восьми конституционных законов и более 60 законов, включая основополагающие кодексы.
29 апреля депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли в работу ряд проектов конституционных законов. Среди них - законопроекты "О Президенте Республики Казахстан", "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", "О статусе столицы Республики Казахстан", а также "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".
6 мая Мажилис принял в работу проект закона "О Қазақстан Халық Кеңесі".
Самое читаемое
- Праздничный концерт с участием популярных артистов пройдет в Астане
- Непогода ожидается в ряде регионов Казахстана
- В Астане и Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня
- Айбек Дадебай представил ключевые принципы и политический курс партии «Әділет»
- Карагандинка лишилась 1,9 млн тенге после знакомства в кафе