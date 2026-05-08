В Астане началось совместное заседание Палат Парламента

В Астана началось совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Заседание проходит в прямом эфире. На повестке дня - рассмотрение сразу нескольких проектов конституционных законов в первом чтении.

Какие вопросы обсуждают депутаты

Парламентарии рассматривают:

проект Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан";

проект Конституционного закона Республики Казахстан "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов";

проект Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике Казахстан”".

Все законопроекты вынесены на рассмотрение в первом чтении.

В центре внимания - конституционные изменения

Ожидается, что обсуждение коснётся вопросов совершенствования политической системы, статуса государственных институтов и избирательного законодательства.

За ходом совместного заседания можно следить в прямом эфире.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев в марте 2026 года подписал Указ, определяющий ключевые направления и меры реализации положений Основного закона. На рассмотрение Парламента внесено пять новых конституционных законов – о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Потребуется системное редактирование еще восьми конституционных законов и более 60 законов, включая основополагающие кодексы.

29 апреля депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли в работу ряд проектов конституционных законов. Среди них - законопроекты "О Президенте Республики Казахстан", "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", "О статусе столицы Республики Казахстан", а также "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

6 мая Мажилис принял в работу проект закона "О Қазақстан Халық Кеңесі".