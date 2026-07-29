Шоу начинается: в Астане открываются Игры будущего

В Астане проходит торжественная церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего 2026» с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, передает BAQ.KZ.

Впервые Астана принимает соревнования нового поколения, объединяющие киберспорт, традиционные виды спорта и современные технологии. Турнир пройдет с 29 июля по 9 августа и соберет спортсменов со всего мира, которые будут бороться за награды в восьми дисциплинах.

В программу соревнований вошли фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, а также турниры по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG: Battlegrounds.

Матчи и соревнования примут четыре крупнейшие спортивные площадки столицы. В легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan состоятся турниры по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу и фиджитал-единоборствам.

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова пройдут соревнования по Mobile Legends: Bang Bang и Dota 2. Национальный теннисный центр BEELINE Arena примет турниры по PUBG: Battlegrounds и Counter-Strike 2, а соревнования по фиджитал-танцам состоятся на «Барыс Арене».

Общий призовой фонд «Игр Будущего 2026», сформированный за счет спонсорских средств, составляет 4,65 млн долларов США.

Одной из главных особенностей турнира в этом году станет клубный формат. В отличие от традиционных международных соревнований, за победу будут бороться не национальные сборные, а международные клубы, в составе которых могут выступать спортсмены из разных стран.

Ожидается, что «Игры Будущего 2026» станут одним из крупнейших международных спортивных событий года и продемонстрируют новый формат соревнований, где цифровые технологии и физический спорт объединяются в единое зрелищное состязание.

Кто представляет Казахстан

Казахстан на турнире представят 11 команд, а также отдельные спортсмены.

Когда и где уже проводили «Игры Будущего»

В 2025 году Игры Будущего проводились в Абу-Даби. В престижном турнире принимали участие и казахстанские спортивные клубы по дисциплинам фиджитал футбол, фиджитал баскетбол и фиджитал шутер CS2. Казахстан был представлен тремя сильными клубами: XGoat - победители по CS2 на Играх Будущего 2024 в Казани; UEL Team - победители отборочных по фиджитал футболу. А также профессиональный баскетбольный клуб PBC Astana, в составе которой играют спортсмены национальной сборной.

Напомним, для участия в волонтерской программе турнира поступило более 1400 заявок. По итогам отбора 800 волонтеров вошли в основной состав.

Общий призовой фонд турнира составит 4 млн 650 тысяч долларов США. При этом более половины бюджета «Игр будущего» сформировано за счет спонсорских средств.