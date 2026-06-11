В Астане раскрыли необычное хобби гадалки

Столичные полицейские выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.

Установлено, что 54-летняя жительница города, занимавшаяся проведением сеансов гадания и духовных практик, организовала в своей квартире мини-фитолабораторию.

Для выращивания растений она оборудовала шкаф в спальне, установив специальное освещение и необходимое оборудование.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько кустов марихуаны, а также оборудование, использовавшееся для их выращивания.

Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования у женщины было установлено состояние наркотического опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Изъятые растения и оборудование направлены на экспертизу.

Проводятся следственные действия.

В полиции напомнили, что культивирование наркосодержащих растений является уголовно наказуемым и влечет ответственность согласно законодательству.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее сообщалось, что родные братья устроили наркозавод на окраине Арыси.

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