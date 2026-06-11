В Астане раскрыли необычное хобби гадалки
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Столичные полицейские выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.
Установлено, что 54-летняя жительница города, занимавшаяся проведением сеансов гадания и духовных практик, организовала в своей квартире мини-фитолабораторию.
Для выращивания растений она оборудовала шкаф в спальне, установив специальное освещение и необходимое оборудование.
Во время обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько кустов марихуаны, а также оборудование, использовавшееся для их выращивания.
Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования у женщины было установлено состояние наркотического опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Изъятые растения и оборудование направлены на экспертизу.
Проводятся следственные действия.
В полиции напомнили, что культивирование наркосодержащих растений является уголовно наказуемым и влечет ответственность согласно законодательству.
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Ранее сообщалось, что родные братья устроили наркозавод на окраине Арыси.
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