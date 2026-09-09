В Астане расследуют мошенничество при организации поездки детей в Дубай

Столичная полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества при организации поездки воспитанников кружка домбры в Дубай. С заявлением в правоохранительные органы обратились родители детей.

Что произошло

По предварительным данным, 32-летний мужчина вошел в доверие к родителям воспитанников кружка и предложил организовать для детей поездку в Дубай для участия в конкурсе.

Под этим предлогом он получил от граждан денежные средства в различных размерах.

Сколько эпизодов установлено

На данный момент правоохранительными органами установлено 11 эпизодов завладения денежными средствами путем обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможную причастность других лиц.

Как не стать жертвой мошенников

В полиции призывают граждан проявлять осторожность при передаче денежных средств. Перед оплатой услуг рекомендуется проверить достоверность предоставленной информации, документы и условия оказания услуг.

Не следует доверять обещаниям, которые не подтверждены официальными документами.

При возникновении сомнений или подозрений на мошенничество рекомендуется обратиться в полицию по номеру 102.

Ранее 11 человек стали жертвами лже-посредницы по продаже квартир в Караганде.

9 июля в отдел полиции имени Казыбек би обратилась 29-летняя жительница Караганды. Она рассказала, что в июне 44-летняя женщина предложила помочь приобрести квартиру в одном из строящихся жилых комплексов города по выгодной цене.

Получив от потерпевшей 6 миллионов тенге, подозреваемая не выполнила обещание – квартиру не оформила и деньги не вернула.

После обращения женщины полицейские провели оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в результате чего подозреваемую установили и задержали.

В ходе расследования в полицию обратились еще 10 граждан, которые сообщили о похожей схеме обмана. По данным следствия, с 2023 года женщина могла входить в доверие к людям, обещая помочь с покупкой жилья по привлекательной цене, после чего получала от них деньги.

На данный момент установленный ущерб составляет около 70 миллионов тенге. При этом количество потерпевших может увеличиться.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Полиция также проверяет ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

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