Кровля строящегося здания загорелась в Астане
14 Июля 2026, 17:22
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14 Июля 2026, 17:2214 Июля 2026, 17:22
109Фото: BAQ.kz
В стличном районе "Есиль" произошло возгорание кровли строящегося четырехэтажного здания.
По информации спасателей, после прибытия первых пожарных расчетов было обнаружено открытое горение крыши и сильное задымление.
На месте происшествия оперативно развернули работу по тушению пожара. Пожарные подали стволы и принимают необходимые меры для полной ликвидации возгорания.
По предварительным данным, сообщений о пострадавших на пульт 112 не поступало.
Причины пожара и подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее на трассе "Астана – Петропавловск" сгорел автомобиль.
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