Кровля строящегося здания загорелась в Астане

14 Июля 2026, 17:22
АВТОР
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BAQ.kz 14 Июля 2026, 17:22
14 Июля 2026, 17:22
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Фото: BAQ.kz

В стличном районе "Есиль" произошло возгорание кровли строящегося четырехэтажного здания.

По информации спасателей, после прибытия первых пожарных расчетов было обнаружено открытое горение крыши и сильное задымление.

На месте происшествия оперативно развернули работу по тушению пожара. Пожарные подали стволы и принимают необходимые меры для полной ликвидации возгорания.

По предварительным данным, сообщений о пострадавших на пульт 112 не поступало.

Причины пожара и подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее на трассе "Астана – Петропавловск" сгорел автомобиль.

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