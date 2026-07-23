В Астане загорелась квартира в 18-этажном доме
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В столичном районе «Нура» сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в восемнадцатиэтажном жилом доме по улице Е-36.
Как сообщили в МЧС, после прибытия первых пожарных подразделений было зафиксировано задымление на уровне шестого этажа. Спасатели оперативно подали пожарные стволы и приняли меры для полной ликвидации возгорания.
Также была обеспечена бесперебойная подача воды, а из здания провели эвакуацию жителей.
По данным экстренных служб, пожар произошел в квартире на шестом этаже – загорелись балкон и кухонное помещение.
Информация о пострадавших не поступала. Возгорание полностью ликвидировано силами подразделений МЧС.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте загорелся строительный магазин. Возгорание произошла на крыше строительного магазина, расположенного по улице Айтеке би в Аль-Фарабийском районе.
На место происшествия по повышенному рангу вызова незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. По прибытии первых подразделений установлено, что огнем охвачена крыша здания на площади 180 квадратных метров.
Спасатели не допустили распространения огня на соседние торговые объекты. Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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