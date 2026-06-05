Огонь уничтожил игровую площадку в Астане
Сегодня 2026, 13:52
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Сегодня 2026, 13:52Сегодня 2026, 13:52
149Фото: МЧС РК
В столичном районе "Сарайшык" произошёл пожар.
По данным МЧС, возгорание случилось в жилом массиве Интернациональный на улице Жағажай.
Огонь вспыхнул на территории зоны отдыха. Горели игровая площадка, резиновые изделия, мусор и хозяйственная постройка.
По прибытии первых подразделений МЧС существовала угроза перехода огня на близлежащие лесопосадки. Оперативными действиями спасателей дальнейшее распространение пожара удалось предотвратить.
Пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила 345 квадратных метров.
Пожар полностью ликвидирован.
Ранее в Астане загорелись балконы двух квартир.
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