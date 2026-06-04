В Астане загорелись балконы двух квартир
Сегодня 2026, 13:07
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Сегодня 2026, 13:07Сегодня 2026, 13:07
142Фото: МЧС РК
В столичнос районе "Сарыарка" по улице Косшыгулулы произошёл пожар на балконах двух квартир.
По данным ведомства, площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, которые ликвидировали горение.
Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Ранее в Атырауском парке сгорела "Комната страха" вместе с каруселью.
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