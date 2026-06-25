В Атырау потушили крупный пожар в двухэтажном здании

Возгорание охватило 280 квадратных метров кровли.

Сегодня 2026, 17:10
АВТОР
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Кадр из видео Сегодня 2026, 17:10
Сегодня 2026, 17:10
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Фото: Кадр из видео

В Атырау сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар, произошедший в двухэтажном здании по проспекту Мухтара Ауэзова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным ведомства, возгорание произошло на кровле здания. Общая площадь пожара составила 280 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС. До прибытия пожарных подразделений персонал самостоятельно эвакуировался из здания.

"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Пожар был полностью ликвидирован. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщили в МЧС. 

Экстренные службы напомнили казахстанцам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и призвали при возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращаться по номеру 112.

Ранее трое человек, включая двоих детей, погибли при пожаре автомобиля в Актобе.

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