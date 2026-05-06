В автошколах Казахстана выявили подозрительные платежи

Депутат Мажилиса Максат Толыкбай поднял вопрос о сомнительных платежах в автошколах при получении водительских удостоверений, передает BAQ.kz.

На заседании Мажилиса он заявил, что помимо официальной оплаты обучения граждан заставляют вносить дополнительные платежи через QR-коды.

По его словам, речь идет о сумме около 8,5 тысячи тенге, которая не имеет отношения ни к автошколам, ни к государственным системам.

"Сейчас каждый гражданин обязан пройти обучение в автошколе в течение примерно двух с половиной месяцев. Это правильно. Но помимо этого, внутри автошкол требуют оплату через QR-код в размере 8,5 тысячи тенге. Эти деньги не связаны ни с автошколой, ни с официальной системой", - отметил депутат.

Он добавил, что ежегодно около 670 тысяч человек подают заявки на получение водительских прав. Если каждый платит такую сумму, общий объем сомнительных платежей может достигать 5–6 млрд тенге в год.

"Эти средства не поступают ни в бюджет, ни в систему МВД. Нет прозрачной отчетности. По некоторым данным, деньги уходят в пользу отдельных лиц, проживающих за рубежом. Разве это не сформировавшийся теневой финансовый оборот?" - задался вопросом депутат.

Максат Толыкбай также не исключил, что за схемой может стоять организованная структура, и призвал уполномоченные органы принять меры.

В свою очередь представитель Министерство внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов сообщил, что по данному факту начата проверка.

"Этот вопрос поднимался и на рабочих группах. В настоящее время Комитетом административной полиции проводится служебная проверка. Мы считаем, что подобные посредники и незаконные платежи недопустимы. Будут приняты соответствующие меры", - заявил он.

В МВД подчеркнули, что в деятельности автошкол не должно быть никаких посредников.

По данным МВД, в стране зарегистрировано 727 автошкол, из которых 160 - государственные и 567 - частные. При этом контроль за их деятельностью значительно ослаблен.

Речь о наведении порядка в автошколах Казахстана идет уже давно. В сентябре прошлого года депутаты заявляли, что большое количество организаций фактически не соответствуют минимальным требованиям: у них нет учебной базы и квалифицированных преподавателей. Для наведения порядка внедрена система электронного учета: каждый учащийся ставится на учет с первого дня обучения.

В марте этого года вопрос качества работы автошкол также поднимался. В частности, депутаты считают необходимым вернуть государственный контроль и аккредитацию автошкол, ужесточить требования к учебным программам и практической подготовке.

