В ХК "Барыс" в ответ на запрос BAQ.KZ прокомментировали информацию, появившуюся в социальных сетях о приходе нового спонсора для подписания иностранных игроков.

"Главой Государства подписан закон, в рамках которого установлен запрет финансирования иностранных легионеров з а счет бюджетных средств и за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.

В настоящее время ХК "Барыс" проводит активную работу по привлечению новых спонсоров и партнёров перед стартом очередного сезона.

Однако привлечение потенциальных спонсоров не означает, что данные средства будут расходоваться исключительно на содержание иностранных спортсменов",- говорится в ответе на запрос.

Напомним, Президент подписал поправки по вопросам физической культуры и спорта 15 апреля. Ранее ХК "Барыс" отправил в отставку весь тренерский штаб. В Антикоре сообщили, что расследуют уголовное дело в отношении экс-руководства "Барыса". Генеральным директором ХК "Барыс" является Сакен Мусайбеков. "Барыс" заявил об отсутствии судимости у новоиспечённого главы клуба. Министр туризма и спорта объяснил приход Мусайбекова в "Барыс".