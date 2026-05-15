В Израиле обвинили ХАМАС в сексуальных преступлениях

Израильская комиссия по расследованию преступлений против женщин и детей заявила о возможных случаях сексуального насилия во время атаки 7 октября 2023 года.

Как сообщает BILD, следователи изучили более 10 тысяч фото и видео. Они также собрали показания выживших, врачей и следователей.

В 298-страничном отчёте говорится, что насилие могло происходить в разных местах. Это было во время нападения, похищений и перевозки людей.

Комиссия утверждает, что могли быть повторяющиеся случаи изнасилований и других форм сексуального насилия. Также говорится, что некоторые заложники могли страдать от насилия в Газе на протяжении месяцев.

ХАМАС с 2023 года не признаёт эти обвинения.

В Израиле тем временем парламент поддержал создание специального суда по делам, связанным с атакой 7 октября. В таких делах может рассматриваться самое строгое наказание, вплоть до смертной казни.

Ранее сообщалось, что Израиль разрешил смертную казнь за нападение ХАМАС.

