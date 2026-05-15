В Израиле обвинили ХАМАС в сексуальных преступлениях
Это могло происходить во время нападения.
Израильская комиссия по расследованию преступлений против женщин и детей заявила о возможных случаях сексуального насилия во время атаки 7 октября 2023 года.
Как сообщает BILD, следователи изучили более 10 тысяч фото и видео. Они также собрали показания выживших, врачей и следователей.
В 298-страничном отчёте говорится, что насилие могло происходить в разных местах. Это было во время нападения, похищений и перевозки людей.
Комиссия утверждает, что могли быть повторяющиеся случаи изнасилований и других форм сексуального насилия. Также говорится, что некоторые заложники могли страдать от насилия в Газе на протяжении месяцев.
ХАМАС с 2023 года не признаёт эти обвинения.
В Израиле тем временем парламент поддержал создание специального суда по делам, связанным с атакой 7 октября. В таких делах может рассматриваться самое строгое наказание, вплоть до смертной казни.
Ранее сообщалось, что Израиль разрешил смертную казнь за нападение ХАМАС.
