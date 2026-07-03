В Караганде лжесоцработники лишили 94-летнюю пенсионерку всех сбережений

В Караганде полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве в отношении 94-летней местной жительницы.

По данным Департамента полиции города, в конце июня в полицию имени Казыбек би обратилась пожилая горожанка. Она сообщила, что стала жертвой обмана и лишилась одного миллиона тенге.

По словам пенсионерки, в ее квартиру пришли две неизвестные женщины, которые представились социальными работниками. Войдя в доверие, они сообщили о якобы проводимой замене старых денежных купюр на новые. После их ухода женщина обнаружила пропажу своих сбережений.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники криминальной полиции установили личности подозреваемых на основании анализа записей с камер видеонаблюдения. Ими оказались жительницы Алматы, которые были задержаны.

В настоящее время проводится досудебное расследование, проверяется их возможная причастность к аналогичным преступлениям в Карагандинской области и других регионах страны.

Ведомство призывает граждан быть бдительными и предупреждать пожилых родственников о распространенных схемах мошенничества. Правоохранители напоминают, нельзя впускать в дом незнакомых людей и передавать им деньги или информацию о местах хранения сбережений. При подозрительных ситуациях необходимо незамедлительно обращаться по телефону 102.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қарағанды полициясы (@policeofkaraganda)

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