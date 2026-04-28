Сложные хирургические операции выполнены врачами больницы совместно с главным внештатным отоларингологом из Астаны А.А.Абилевым на базе Многопрофильной областной детской больницы, передает Baq.kz.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, планируется проведение еще 5 аналогичных операций.

Кохлеарная имплантация - это высокоточное хирургическое вмешательство, требующее ювелирной работы и слаженного взаимодействия команды специалистов. Для детей, не реагирующих на слуховые аппараты, такая операция становится единственным шансом начать слышать звуки, понимать речь и полноценно развиваться.

Развитие данного направления в области позволяет родителям получать лечение экспертного уровня, не выезжая за пределы региона.

Стоит отметить, что в Казахстане первичная медпомощь стала доступнее: охват населения достиг 80%.

