В Караганде заменят изношенную подстанцию

На Юго-Востоке Караганды полностью обновят трансформаторную подстанцию № 2043. Старое оборудование демонтируют, а на его месте установят два новых трансформатора. Это должно снизить риск перебоев с электричеством в жилых домах и на предприятиях.

Работы затронут всю подстанцию. Кирпичное здание и распределительное оборудование разберут, заменив современной блочной конструкцией в стальном корпусе. Внутри разместят два трансформатора мощностью по 630 кВА каждый.

Кого затронет обновление?

Новая подстанция будет снабжать электроэнергией жилые дома на улице Муканова, гостиницу и АЗС на улице Университетской. К ней будут подключены автомойка, кафе, станция технического обслуживания и швейный цех.

Замена изношенного оборудования должна повысить надежность электроснабжения этой части Караганды и сократить вероятность аварийных отключений.

Это не единственный энергетический объект, который обновляют в Караганде. Ранее BAQ.KZ сообщал о реконструкции подстанции «Фёдоровка», работающей с 1974 года. Она обеспечивает электроэнергией более четырех тысяч жителей и 200 организаций.

В Майкудуке завершают модернизацию электросетей. Там прокладывают более 18 километров кабельных линий, а старые воздушные провода и опоры постепенно убирают.

Всего в Казахстане в рамках подготовки к отопительному сезону отремонтировали 17,1 тысячи километров электросетей, 444 подстанции и более 3,4 тысячи распределительных и трансформаторных пунктов.