В Казахстане участились ЧП на детских аттракционах: дети получают травмы из-за неисправных каруселей и отсутствия контроля. Сенатор Нурия Ниязова потребовала от правительства срочно изменить законодательство и ввести жесткие правила безопасности, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Лето 2025 года стало трагическим для десятков семей. В Алматы 11-летняя девочка получила тяжелейшую черепно-мозговую травму на неисправном аттракционе "Вальс". В Актау двое детей оказались в больнице с переломами, а в торговом центре Saya Park на ребенка рухнула декоративная конструкция.

"Каждое из этих происшествий – это не просто случайность, а сигнал о системных проблемах. Сегодня действующее законодательство не обеспечивает должного уровня безопасности. Технический регламент распространяется только на аттракционы, выпущенные после 2017 года", – заявила сенатор Нурия Ниязова в депутатском запросе, направленном премьер-министру.

Для старых, которые работают десятилетиями, обязательных норм нет. Нет единого цифрового реестра, не установлены процедуры постановки на учет, отсутствуют стандарты для ремонта и обслуживания. Даже персонал работает без обязательной аттестации.

Рабочая группа Сената уже подготовила пакет предложений: разработать единые правила эксплуатации аттракционов и площадок, закрепить уполномоченный орган, ввести страхование владельцев, создать цифровой реестр, а также ужесточить ответственность за нарушения.

"Эти меры полностью соответствуют приоритетам государственной политики, обозначенной главой государства: укрепление правопорядка, защита прав несовершеннолетних, цифровизация процессов. Госорганам необходимо в кратчайшие сроки разработать комплексный план мероприятий на 2025-2027 годы и утвердить соответствующие правила. Только так мы сможем исключить повторение трагедии и обеспечить нашим детям безопасное детство", – подчеркнула Ниязова.

Напомним, 4 сентября 2025 года в Актау произошёл несчастный случай на аттракционе, в результате которого пострадали двое детей. Один из них был госпитализирован, другому после медицинского осмотра разрешили вернуться домой. Очевидцы утверждают, что причиной происшествия стало нарушение правил безопасности. Между тем, горожане отмечают, что уже на следующий день аттракцион продолжил работу в обычном режиме.

21 августа в Актау в детском центре "Apollo" в ТРЦ "Saya Park" на трёхлетнего мальчика упал технический элемент аттракциона весом около 50 кг. Ребенок получил повреждение коленного сустава. По словам матери ребенка, конструкция не имела креплений и использовалась для прикрытия электрощитка. Снаружи она была обтянута мягким чехлом, внутри же находился металлический блок.

5 июля в Алматы 11-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму на аттракционе "Вальс" в Family Park. Когда девочка садилась на карусель, механизм начал вращаться на высокой скорости. В результате девочка получила сильный удар металлической конструкцией, упала и скатилась в яму.