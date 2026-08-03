К 1 августа в Казахстане адаптировали 31 673 объекта социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью. Это 73% от общего количества объектов, включенных в Интерактивную карту доступности, передает BAQ.KZ.

До конца 2026 года планируется приспособить 34 573 объекта.

Что именно адаптируют

В перечень входят организации образования, здравоохранения и культуры, государственные учреждения, а также объекты торговли и сферы услуг.

При адаптации, как отмечают в ведомстве, учитываются потребности всех категорий людей с инвалидностью.

Кто этим занимается

Работа идет во всех регионах страны. Адаптацией занимаются местные исполнительные органы вместе с государственными учреждениями и представителями бизнеса.

В министерстве говорят, что при этом учитываются обращения самих граждан.

Все это ведется в рамках Концепции инклюзивной политики Казахстана на 2025-2030 годы, Дорожной карты и проекта «Халықпен бірге».

Дело не только в пандусе

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на официальный запрос BAQ.KZ поясняли, что современная доступная среда пандусом у входа не ограничивается.

Речь идет также об удобных входных группах, безопасных подъемниках, понятной навигации, адаптированных санитарных комнатах и беспрепятственном доступе к государственным услугам, образованию и медицине.

Сколько нарушений находят

В 2025 году государственные инспекторы социальной защиты провели 1577 проверок доступности объектов.

По их итогам выдано 770 предписаний и составлено 414 административных протоколов. Общая сумма штрафов превысила 96 млн тенге.

Всего в Казахстане проживают более 740 тыс. человек с инвалидностью.

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