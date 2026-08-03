До конца года в Казахстане адаптируют 34,6 тысячи зданий для людей с инвалидностью
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К 1 августа в Казахстане адаптировали 31 673 объекта социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью. Это 73% от общего количества объектов, включенных в Интерактивную карту доступности, передает BAQ.KZ.
До конца 2026 года планируется приспособить 34 573 объекта.
Что именно адаптируют
В перечень входят организации образования, здравоохранения и культуры, государственные учреждения, а также объекты торговли и сферы услуг.
При адаптации, как отмечают в ведомстве, учитываются потребности всех категорий людей с инвалидностью.
Кто этим занимается
Работа идет во всех регионах страны. Адаптацией занимаются местные исполнительные органы вместе с государственными учреждениями и представителями бизнеса.
В министерстве говорят, что при этом учитываются обращения самих граждан.
Все это ведется в рамках Концепции инклюзивной политики Казахстана на 2025-2030 годы, Дорожной карты и проекта «Халықпен бірге».
Дело не только в пандусе
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на официальный запрос BAQ.KZ поясняли, что современная доступная среда пандусом у входа не ограничивается.
Речь идет также об удобных входных группах, безопасных подъемниках, понятной навигации, адаптированных санитарных комнатах и беспрепятственном доступе к государственным услугам, образованию и медицине.
Сколько нарушений находят
В 2025 году государственные инспекторы социальной защиты провели 1577 проверок доступности объектов.
По их итогам выдано 770 предписаний и составлено 414 административных протоколов. Общая сумма штрафов превысила 96 млн тенге.
Всего в Казахстане проживают более 740 тыс. человек с инвалидностью.
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