Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости приступить к внедрению искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. По его словам, это позволит кардинально модернизировать экономику и повысить производительность труда. Советник генерального директора Astana HUB, IT-эксперт Ильяс Макашев в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказал, какие конкретные шаги нужны для этого.

Ильяс Макашев отметил, что поставленная Президентом задача является ключевым фактором технологической трансформации страны.

"В этом направлении, на мой взгляд, необходимы три основных шага. Подготовка кадров: расширение программ обучения навыкам работы с ИИ в вузах и школах. Будь то медицина, педагогика или инженерия – специалисты каждой отрасли должны уметь использовать инструменты искусственного интеллекта. Развитие инфраструктуры: используя опыт Astana Hub, необходимо создавать исследовательские центры ИИ, хабы обработки данных и облачные вычислительные платформы. Межотраслевая интеграция: запуск механизмов государственно-частного партнерства для внедрения ИИ-решений в конкретные отрасли – промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс и транспорт", – пояснил IT-эксперт.

По его словам, эти меры не только повысят производительность труда, но и помогут Казахстану стать лидером в сфере технологий искусственного интеллекта в Центральной Азии.

"Инновации – это залог конкурентоспособности страны, а Astana Hub останется катализатором этого процесса", – добавил Ильяс Макашев.

Напомним, под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. Глава государства поддержал инициативу Китая по созданию Всемирной организации по развитию искусственного интеллекта. Также Касым-Жомарт Токаев поручил разработать закон об искусственном интеллекте к октябрю.

