Штрафы за сверхнормативные выбросы ужесточат

В Мажилисе предложили устранить правовой пробел при расчете штрафов за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ.

Как отмечается в поправках по экологическим вопросам, действующее законодательство предусматривает расчет штрафов исходя из объема сверхнормативных выбросов, однако период, за который определяется этот объем, четко не установлен.

Из-за этого крупные загрязнители получили возможность использовать правовые пробелы и годами оспаривать штрафы в судебном порядке.

"В этой связи предлагается исчислять период сверхнормативного воздействия с даты проведения последнего производственного экологического контроля", - отметил Едил Жанбыршин.

По мнению депутата, это позволит устранить правовой пробел, повысить эффективность экологического контроля и обеспечить поступление платежей в бюджет за каждый сверхнормативный грамм выбросов в атмосферу.

Напомним, в Казахстане ежегодно выбрасывают 4 млн тонн загрязняющих веществ и насчитали 1580 экологически проблемных объектов. Таким образом,в Казахстане сохраняются серьезные экологические проблемы, которые до сих пор не нашли полного решения.

Годовой объем твердых бытовых отходов достигает 5 миллионов тонн.

"Количество экологически проблемных объектов составляет 1580. Из более чем 2700 полигонов только 20% соответствуют санитарным требованиям", - сообщил Жанбыршин.

Он также отметил, что согласно Индексу экологической эффективности EPI-2024 Казахстан занимает 99-е место среди 180 стран мира по управлению отходами.

В Мажилисе подчеркнули, что предлагаемые поправки в экологическое законодательство направлены на совершенствование системы экологического регулирования, цифровизацию отрасли и повышение эффективности управления отходами.

