В Казахстане обновили терминологию в Налоговом кодексе: что изменилось

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан" от 11 июня 2026 года.

Документ направлен на актуализацию отдельных положений законодательства и приведение используемой терминологии в соответствие с действующими нормативными правовыми актами.

Изменения связаны с переходом к однопалатной модели Парламента – Курултаю, а также с созданием Қазақстан Халық Кеңесі – Народного совета Казахстана.

По всему тексту Налогового кодекса слово "иностранец" заменяется на "иностранный гражданин" в соответствующих формах. Также уточняется написание национальной валюты – "теңге".

Вносятся редакционные изменения в отдельные формулировки. В частности, слова "законодательные акты" заменяются словом "законы".

Корректировки также касаются терминологии, связанной с референдумами: вместо "республиканский референдум" будет использоваться термин "всенародный референдум".

Отдельно уточняется порядок указания наименований административно-территориальных единиц с учетом статуса столицы. Отдельно закрепляется новый порядок указания наименований территорий с учетом особого статуса Астаны: "столица, область, город республиканского значения".

Ранее депутаты Сената одобрили поправки в Налоговый кодекс.

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