В Казахстане обновили терминологию в Налоговом кодексе: что изменилось
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан" от 11 июня 2026 года.
Документ направлен на актуализацию отдельных положений законодательства и приведение используемой терминологии в соответствие с действующими нормативными правовыми актами.
Изменения связаны с переходом к однопалатной модели Парламента – Курултаю, а также с созданием Қазақстан Халық Кеңесі – Народного совета Казахстана.
По всему тексту Налогового кодекса слово "иностранец" заменяется на "иностранный гражданин" в соответствующих формах. Также уточняется написание национальной валюты – "теңге".
Вносятся редакционные изменения в отдельные формулировки. В частности, слова "законодательные акты" заменяются словом "законы".
Корректировки также касаются терминологии, связанной с референдумами: вместо "республиканский референдум" будет использоваться термин "всенародный референдум".
Отдельно уточняется порядок указания наименований административно-территориальных единиц с учетом статуса столицы. Отдельно закрепляется новый порядок указания наименований территорий с учетом особого статуса Астаны: "столица, область, город республиканского значения".
Ранее депутаты Сената одобрили поправки в Налоговый кодекс.
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