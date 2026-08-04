В Казахстане ограничили импорт ряда стройматериалов

В Казахстане введены ограничения на импорт из третьих стран цемента, гипсокартона, листового стекла, изделий из камня и сухих строительных смесей. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, меры были приняты для защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных предприятий.

«Принятые меры обеспечили рост отечественного производства без негативного влияния на цены на внутреннем рынке», – сообщил министр.

Кроме того, продолжается совершенствование регулирования оборота металлолома. Эта работа направлена на развитие черной металлургии, освоение новых марок стали и расширение выпуска продукции для автомобилестроения, машиностроения и строительной отрасли.

Для обеспечения внутреннего рынка также введено лицензирование экспорта минеральных удобрений. Это позволило гарантировать казахстанским аграриям поставки продукции по заранее согласованным фиксированным ценам.

Напомним, в Доме правительства, на очередном заседании обсуждаются меры по поддержке и продвижению отечественных товаров.

В Правительстве также сообщили, что усиление контроля сопровождается комплексом мер по развитию внутреннего рынка. В частности, власти намерены расширить представленность отечественных товаров в магазинах и на электронных торговых площадках, а также запустить цифровую платформу QazTrade Retail, которая напрямую свяжет производителей с торговыми сетями.

Кроме того, до конца 2026 года объем страховой поддержки казахстанских экспортеров планируют увеличить до 1,2 трлн тенге. Только за первое полугодие объем поддержки со стороны Экспортно-кредитного агентства превысил 400 млрд тенге.