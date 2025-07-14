С 2026 года казахстанцы, стабильно участвующие в системе ОСМС, смогут сохранить статус застрахованного в течение полугода даже при временных финансовых трудностях. Соответствующая норма закреплена в новом законе о медицинском страховании, передаёт BAQ.KZ.

Ранее мы писали, что в Казахстане принят закон, направленный на повышение доступности и стабильности системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Одним из ключевых нововведений стало продление льготного периода, в течение которого граждане смогут сохранять статус застрахованного без уплаты взносов — с трёх до шести месяцев.

"Теперь самые социально уязвимые граждане смогут беспрепятственно получать медицинскую помощь", — подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

Нововведение касается тех, кто на протяжении последних пяти лет стабильно оплачивал взносы в систему ОСМС. В случае временной потери дохода такие граждане сохранят статус застрахованного ещё на шесть месяцев и смогут продолжать получать медицинские услуги в полном объёме.

"Это справедливое и важное решение — оно поддержит тех, кто стабильно участвует в системе и сталкивается с временными трудностями", — отметили в Минздраве.

Почему это важно?

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в системе ОСМС застрахованы 16,9 миллиона человек (82,6% населения), из них 11,9 миллиона — это представители льготных категорий, за которых взносы уплачивает государство. Это отражает высокий уровень социальной ответственности.

В то же время около 3,4 миллиона человек остаются вне системы ОСМС. Из них 2,4 миллиона — это трудоспособные граждане с благополучным уровнем жизни, а ещё около 1 миллиона — граждане в кризисной ситуации. По новым правилам, за последнюю категорию взносы будут оплачивать местные исполнительные органы.

Сколько стоит участие в системе?

Государство призывает трудоспособных граждан, ещё не вступивших в ОСМС, присоединиться к системе.

Стоимость участия остаётся доступной — 4 250 тенге в месяц или 51 000 тенге в год.

Курс на солидарную модель

С 2027 года Казахстан планирует перейти к полноценной страховой модели здравоохранения, основанной на принципах солидарной ответственности между государством, работодателями и самими гражданами.

"Эти меры позволят реализовать принципы, закреплённые в Кодексе “О здоровье народа и системе здравоохранения”, и обеспечить справедливый доступ к медицинской помощи вне зависимости от социального положения гражданина", — говорится в официальном сообщении Минздрава.

Напомним, Токаев утвердил новые изменения в здравоохранении.Теперь работодатели будут делать отчисления с суммы, не превышающей 40 МЗП, а работники — с доходов до 20 МЗП. Кроме того, бесплатный доступ к медуслугам получат казахстанцы с самыми низкими доходами.

Накануне мы писали о том, как получить медицинскую страховку без долгов и официальной работы.