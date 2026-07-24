В Казахстане спрогнозировали засуху в ряде регионов в августе
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В Казахстане сохраняется жаркая и сухая погода. В связи с этим РГП «Казгидромет» подготовило предварительный прогноз атмосферной засухи на август 2026 года.
Где ожидаются засушливые условия
По данным синоптиков, вероятность атмосферной засухи сохраняется в отдельных районах нескольких областей страны.
Засушливые условия могут наблюдаться:
- в Бокейординском и Жанибекском районах Западно-Казахстанской области;
- в Шалкарском и Иргизском районах Актюбинской области;
- в Курмангазинском районе Атырауской области;
- в Алакольском и Аксуском районах области Жетісу;
- в Мойынкумском, Кордайском, Сарысуском, Таласском, Шуском, Жамбылском и Байзакском районах Жамбылской области;
- в Арысском, Созакском, Ордабасинском, Шардаринском, Тюлькубасском и Байдибекском районах Туркестанской области;
- в Аральском, Казалинском, Кармакшинском и Шиелийском районах Кызылординской области, а также в городе Кызылорда.
В каких регионах ожидается больше осадков
По прогнозу «Казгидромета», умеренно влажные условия ожидаются в Тимирязевском и Есильском районах Северо-Казахстанской области, а также в Узункольском и Камыстинском районах Костанайской области.
На остальной территории Казахстана показатели увлажнения, согласно предварительным данным, будут близки к климатической норме.
Жару прогнозируют в ближайшие дни
Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Казахстане вновь ожидается усиление аномальной жары.
При этом погодные условия в разных регионах страны остаются неоднородными. Так, в Астане ранее прошел сильный ливень, который привел к подтоплению нескольких автомобилей.
Несмотря на непродолжительность осадков, высокая интенсивность дождя стала причиной быстрого скопления воды на улицах города.
Напомним, в июле «Казгидромет» также предупреждал о риске засухи в отдельных областях Казахстана.
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