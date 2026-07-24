В Казахстане спрогнозировали засуху в ряде регионов в августе

В Казахстане сохраняется жаркая и сухая погода. В связи с этим РГП «Казгидромет» подготовило предварительный прогноз атмосферной засухи на август 2026 года.

Где ожидаются засушливые условия

По данным синоптиков, вероятность атмосферной засухи сохраняется в отдельных районах нескольких областей страны.

Засушливые условия могут наблюдаться:

в Бокейординском и Жанибекском районах Западно-Казахстанской области;

в Шалкарском и Иргизском районах Актюбинской области;

в Курмангазинском районе Атырауской области;

в Алакольском и Аксуском районах области Жетісу;

в Мойынкумском, Кордайском, Сарысуском, Таласском, Шуском, Жамбылском и Байзакском районах Жамбылской области;

в Арысском, Созакском, Ордабасинском, Шардаринском, Тюлькубасском и Байдибекском районах Туркестанской области;

в Аральском, Казалинском, Кармакшинском и Шиелийском районах Кызылординской области, а также в городе Кызылорда.

В каких регионах ожидается больше осадков

По прогнозу «Казгидромета», умеренно влажные условия ожидаются в Тимирязевском и Есильском районах Северо-Казахстанской области, а также в Узункольском и Камыстинском районах Костанайской области.

На остальной территории Казахстана показатели увлажнения, согласно предварительным данным, будут близки к климатической норме.

Жару прогнозируют в ближайшие дни

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Казахстане вновь ожидается усиление аномальной жары.

При этом погодные условия в разных регионах страны остаются неоднородными. Так, в Астане ранее прошел сильный ливень, который привел к подтоплению нескольких автомобилей.

Несмотря на непродолжительность осадков, высокая интенсивность дождя стала причиной быстрого скопления воды на улицах города.

Напомним, в июле «Казгидромет» также предупреждал о риске засухи в отдельных областях Казахстана.