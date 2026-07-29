В Казахстане ужесточили правила для МФО и коллекторов: что изменилось
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В Казахстане продолжают усиливать контроль за рынком микрокредитования и деятельностью коллекторских агентств.
Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, принятые за последние годы меры направлены на снижение долговой нагрузки населения, защиту прав заемщиков и повышение ответственности участников рынка.
По данным на 1 июня 2026 года, в стране работают 211 микрофинансовых организаций (МФО) и 205 коллекторских агентств.
Новые требования для МФО
Одним из главных изменений стало ужесточение требований к самим микрофинансовым организациям. Минимальный размер их уставного капитала увеличен со 100 до 200 миллионов тенге. Также введены более жесткие требования к качеству кредитного портфеля и финансовой устойчивости компаний.
Изменились и правила выдачи микрокредитов. Для всех организаций установлены единые ограничения по процентным ставкам – не более 179% годовых и 0,3% в день. Кроме того, запрещено выдавать беззалоговые кредиты сроком более пяти лет.
Для онлайн-займов введены дополнительные меры защиты. Теперь после заключения договора действует обязательный 24-часовой период охлаждения, чтобы заемщик мог отказаться от решения.
Кто не сможет получить новый микрокредит
Агентство также усилило меры по предотвращению чрезмерной долговой нагрузки. Теперь гражданам с просроченными кредитами или тем, кому долги были списаны в течение последних трех лет, ограничена возможность получать новые микрокредиты.
Кроме того, до 1 мая 2027 года продлен мораторий на передачу задолженности физических лиц коллекторским агентствам.
Для коллекторов ужесточили правила
Изменения коснулись и коллекторских агентств. Для их руководителей ужесточены требования к деловой репутации, а самим агентствам запрещено быть аффилированными с финансовыми организациями или другими коллекторами.
Также коллекторам запрещено взаимодействовать с аффилированными нотариусами и частными судебными исполнителями. Перед началом взыскания они обязаны предложить заемщику урегулировать задолженность.
За нарушения увеличены административные штрафы, а для сотрудников коллекторских агентств введена персональная административная и уголовная ответственность за превышение полномочий.
Проверки, штрафы и отзыв лицензий
С 2023 года Агентство провело 824 проверки. По их итогам применено 310 мер надзорного реагирования и наложено 2 010 административных штрафов на общую сумму 693,4 млн тенге.
За систематические нарушения лицензий лишились 99 микрофинансовых организаций, у 29 МФО действие лицензий было приостановлено. Еще 47 коллекторских агентств исключены из государственного реестра.
Чаще всего нарушения были связаны с выдачей микрокредитов без учета долговой нагрузки клиентов, превышением допустимых процентных ставок, незаконной выдачей займов, предоставлением недостоверной отчетности и нарушением правил работы с должниками.
Как заемщикам помогли снизить долговую нагрузку
По итогам 2025 года микрофинансовые организации и коллекторские агентства полностью или частично списали основной долг, проценты, штрафы и пени для 33,9 тысячи заемщиков. Еще 722 тысячи человек смогли реструктурировать свою задолженность.
Что еще изменится на рынке микрокредитования
В Агентстве отметили, что новый Закон о банках вводит для микрофинансовых организаций дополнительные требования к системе управления рисками и внутреннему контролю, а также предусматривает развитие саморегулирования отрасли. По мнению регулятора, это должно повысить устойчивость рынка и уровень защиты потребителей финансовых услуг.
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