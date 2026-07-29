В Казахстане ужесточили правила для МФО и коллекторов: что изменилось

В Казахстане продолжают усиливать контроль за рынком микрокредитования и деятельностью коллекторских агентств.

Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, принятые за последние годы меры направлены на снижение долговой нагрузки населения, защиту прав заемщиков и повышение ответственности участников рынка.

По данным на 1 июня 2026 года, в стране работают 211 микрофинансовых организаций (МФО) и 205 коллекторских агентств.

Новые требования для МФО

Одним из главных изменений стало ужесточение требований к самим микрофинансовым организациям. Минимальный размер их уставного капитала увеличен со 100 до 200 миллионов тенге. Также введены более жесткие требования к качеству кредитного портфеля и финансовой устойчивости компаний.

Изменились и правила выдачи микрокредитов. Для всех организаций установлены единые ограничения по процентным ставкам – не более 179% годовых и 0,3% в день. Кроме того, запрещено выдавать беззалоговые кредиты сроком более пяти лет.

Для онлайн-займов введены дополнительные меры защиты. Теперь после заключения договора действует обязательный 24-часовой период охлаждения, чтобы заемщик мог отказаться от решения.

Кто не сможет получить новый микрокредит

Агентство также усилило меры по предотвращению чрезмерной долговой нагрузки. Теперь гражданам с просроченными кредитами или тем, кому долги были списаны в течение последних трех лет, ограничена возможность получать новые микрокредиты.

Кроме того, до 1 мая 2027 года продлен мораторий на передачу задолженности физических лиц коллекторским агентствам.

Для коллекторов ужесточили правила

Изменения коснулись и коллекторских агентств. Для их руководителей ужесточены требования к деловой репутации, а самим агентствам запрещено быть аффилированными с финансовыми организациями или другими коллекторами.

Также коллекторам запрещено взаимодействовать с аффилированными нотариусами и частными судебными исполнителями. Перед началом взыскания они обязаны предложить заемщику урегулировать задолженность.

За нарушения увеличены административные штрафы, а для сотрудников коллекторских агентств введена персональная административная и уголовная ответственность за превышение полномочий.

Проверки, штрафы и отзыв лицензий

С 2023 года Агентство провело 824 проверки. По их итогам применено 310 мер надзорного реагирования и наложено 2 010 административных штрафов на общую сумму 693,4 млн тенге.

За систематические нарушения лицензий лишились 99 микрофинансовых организаций, у 29 МФО действие лицензий было приостановлено. Еще 47 коллекторских агентств исключены из государственного реестра.

Чаще всего нарушения были связаны с выдачей микрокредитов без учета долговой нагрузки клиентов, превышением допустимых процентных ставок, незаконной выдачей займов, предоставлением недостоверной отчетности и нарушением правил работы с должниками.

Как заемщикам помогли снизить долговую нагрузку

По итогам 2025 года микрофинансовые организации и коллекторские агентства полностью или частично списали основной долг, проценты, штрафы и пени для 33,9 тысячи заемщиков. Еще 722 тысячи человек смогли реструктурировать свою задолженность.

Что еще изменится на рынке микрокредитования

В Агентстве отметили, что новый Закон о банках вводит для микрофинансовых организаций дополнительные требования к системе управления рисками и внутреннему контролю, а также предусматривает развитие саморегулирования отрасли. По мнению регулятора, это должно повысить устойчивость рынка и уровень защиты потребителей финансовых услуг.