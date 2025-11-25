В Казахстане возможен рост цен на бензин марок АИ-95 и АИ-98, однако стоимость АИ-92 и дизельного топлива останется неизменной из-за действующего моратория. Об этом в кулуарах Акорды заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, при оценке ситуации на рынке важно учитывать социально значимые виды топлива – АИ-92 и дизель, которые ранее находились под государственным регулированием. При этом Аккенженов напомнил, что премиальные виды бензина всегда формировались по рыночным принципам и не регулировались государством.

"Бензин марок АИ-95 и АИ-98 никогда не подлежал государственному регулированию. Поэтому по этим видам топлива возможен рост цен. На бензин АИ-92 и дизельное топливо действует мораторий до марта 2026 года. В этот период, согласно решению правительства, их стоимость изменяться не будет", – сказал министр в кулуарах в Акорде.

Напомним, мораторий на повышение цен на бензин в Казахстане продлится как минимум до весны 2026 года. Однако, по мнению экспертов, это может привести к дефициту топлива, ухудшению инвестиционного климата и дальнейшему отставанию страны от единого топливно-энергетического рынка ЕАЭС. Поэтому аналитики предлагают бороться не с ценами, а с искажённым рынком топлива. В свою очередь, министерство энергетики подписал приказ о временном запрете на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов из страны