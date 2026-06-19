Департамент полиции области Абай сообщил о новой схеме интернет-мошенничества, распространяемой через мессенджер WhatsApp.

Злоумышленники рассылают пользователям поддельные сообщения, представляясь "центром безопасности WhatsApp" или "официальной службой проверки". В таких сообщениях говорится о якобы выявленных угрозах в аккаунте, возможной блокировке учетной записи, а также предлагается пройти "проверку", нажав кнопку START.

По данным полиции, подобные сообщения приходят с неизвестных номеров. При этом официальный сервис WhatsApp не направляет уведомления о безопасности через личные аккаунты и использует только официальные каналы связи.

Основная цель мошенников – получить доступ к аккаунтам пользователей, завладеть кодами подтверждения и персональными данными, а также использовать взломанные учетные записи для дальнейших преступных действий.

Правоохранители рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не нажимать кнопки START, VERIFY и аналогичные, а также не сообщать коды подтверждения третьим лицам.

Казахстанцам советуют игнорировать подобные сообщения, блокировать неизвестные номера и удалять подозрительные рассылки.

Как мошенники выманивают деньги у пожилых, можно ознакомиться в нашем материале.

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