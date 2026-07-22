В KAZENERGY оценили риски для экспорта нефти после атак на танкеры

Быстрое восстановление операций на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подтверждает операционную устойчивость системы. Такую оценку дали в ассоциации KAZENERGY.

Речь идет о судах Nordic Zenith, ASIA, NISSOS IOS и NELSA. По данным КТК, несколько судов подверглись атакам во время погрузки сырья. Инциденты сопровождались пожарами и временной приостановкой операций, жертв и разлива нефти удалось избежать.

Через систему КТК экспортируется более двух третей казахстанской нефти. Безопасность терминала, выносных причальных устройств и танкерной логистики влияет на производственные и экспортные графики крупнейших нефтегазовых проектов страны.

В ассоциации отметили, что кратковременные остановки отражаются прежде всего на погрузке и движении судов. Вместе с тем повторяемость инцидентов требует системной защиты всего маршрута - от трубопровода и терминала до танкерной логистики.

Для Казахстана ситуация усиливает значение диверсификации экспортных направлений. В KAZENERGY подчеркнули, что речь идет не о краткосрочной замене КТК, а о резервной возможности перенаправлять отдельные объемы при перебоях.

В ассоциации также указали на необходимость международной координации по защите гражданского судоходства и трансграничной энергетической инфраструктуры.

МИД Казахстана в свою очередь осудил атаки беспилотников, произошедшие 17 и 19 июля в акватории Черного моря.

"Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок", - говорится в заявлении ведомства.

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