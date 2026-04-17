В Кокшетау беременную женщину покусала стая бродячих собак
Врачи ей ввели вакцину «Рабивакс» для предотвращения бешенства.
16 апреля 2026 года в 12:30 в приёмный покой Многопрофильной областной больницы Кокшетау обратилась беременная женщина на 34-й неделе с жалобами на укушенную рану правой голени.
По словам пациентки, травмы были получены за 30 минут до обращения в результате нападения стаи бродячих собак. При осмотре медики выявили укушенные раны длиной до 5 см на тыльной поверхности средней трети правой голени. Был установлен диагноз: укушенные раны правой голени, сообщили в областной больнице.
Женщине провели первичную хирургическую обработку ран и наложили мазевую повязку. В профилактических целях ей введены антирабическая вакцина «Рабивакс» для предотвращения бешенства, противостолбнячная сыворотка, а также вакцина АДС-М против столбняка и дифтерии.
С учётом беременности приоритетной задачей является контроль за состоянием матери и плода. Дальнейшее наблюдение будет осуществляться по месту диспансерного учёта. Медики отмечают, что женщина и будущий ребёнок находятся под усиленным медицинским контролем, добавили в медучреждении.
Самое читаемое
- Стрельба в воинской части Павлодара: есть погибший и раненый
- Вице-президента Казахстана назначат после формирования Курултая
- Около 250 спортсменов от Казахстана примут участие в IV Всемирных играх кочевников
- Участок трассы Астана – Караганда – Алматы временно закрыт для автомобилистов
- Иллюзию полного склада товаров создала заведующая в Павлодаре