В Кокшетау беременную женщину покусала стая бродячих собак

16 апреля 2026 года в 12:30 в приёмный покой Многопрофильной областной больницы Кокшетау обратилась беременная женщина на 34-й неделе с жалобами на укушенную рану правой голени.

По словам пациентки, травмы были получены за 30 минут до обращения в результате нападения стаи бродячих собак. При осмотре медики выявили укушенные раны длиной до 5 см на тыльной поверхности средней трети правой голени. Был установлен диагноз: укушенные раны правой голени, сообщили в областной больнице.

Женщине провели первичную хирургическую обработку ран и наложили мазевую повязку. В профилактических целях ей введены антирабическая вакцина «Рабивакс» для предотвращения бешенства, противостолбнячная сыворотка, а также вакцина АДС-М против столбняка и дифтерии.

С учётом беременности приоритетной задачей является контроль за состоянием матери и плода. Дальнейшее наблюдение будет осуществляться по месту диспансерного учёта. Медики отмечают, что женщина и будущий ребёнок находятся под усиленным медицинским контролем, добавили в медучреждении.